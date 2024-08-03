Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что жители Таврийска остались без света после обстрела со стороны украинских войск.

По словам главы региона, в результате аварийного отключения электроснабжения в городе оказались обесточены четыре тысячи абонентов «Херсоноблэнерго». Сальдо уточнил, что украинские военные повредили трансформаторную подстанцию, которую целенаправленно атаковали два дня.

«Противник намеренно навредил местным жителям, уничтожив объект энергетической инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Сальдо также сообщил об обстреле жилого дома в Таврийске, в результате которого никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино два мирных жителя пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава региона также писал, что в селе Солохи после атаки беспилотника ВСУ была повреждена линия электропередачи.

Ранее в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о потребности Украины в окончании конфликта.