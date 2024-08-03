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В Забайкалье затоплено около 50 домов

Губернатор Осипов: около 50 домов затоплено в Забайкалье

Около 50 домов затоплено в Забайкалье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Реки Баляга и Мыкырта вышли из берегов и подтопили 22 дома в Петровске-Забайкальском. Также затоплены 23 дома в посёлке Орловский Агинского Бурятского округа. В них живут 63 человека, в том числе 15 детей. Кроме того, подтоплены корпус школьной столовой и спортивный зал.

3 августа мэр Бурятии Алексей Цыденов сообщил о переливе воды через дамбу Хонхолойского водохранилища.

До этого в Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС после того, как поднявшаяся из-за дождей река смыла мост.

В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне, где был смыт мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, но противоразмывный поезд провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.

Ранее появилось видео, как суперливень в Казани затопил улицы.

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