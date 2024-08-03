В Мытищах сотрудники реабилитационного центра издевались над пациентами

В реабилитационном центре в Мытищах сотрудники незаконно удерживали пациентов и не давали им еду. Подробности приводит пресс-служба Следкома по Московской области.

Уточняется, что обвинения предъявили двум сотрудникам. С мая 2023 года по август 2024 года они незаконно удерживали в центре людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

«Злоумышленники применяли к потерпевшим физическую силу, а также лишали их продуктов питания. Противоправная деятельность была пресечена после написания заявления одним из пациентов центра», — уточнили в ведомстве.

До этого в Сургуте следователи организовали проверку информации о жестоком обращении сотрудников частного пансионата над постояльцами.

Источник утверждал, что сотрудники запрещают старикам выходить на улицу, а также часто повышают на них голос. При этом в самом учреждении отсутствуют условия для комфортного проживания пожилых людей и ухода за ними.

Ранее в Красноярске женщина сообщила о том, что ее мать-ветерана избили в пансионате.