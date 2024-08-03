В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило о высокой пожароопасности в Краснодарском крае на 3 и 4 августа. Публикация об этом размещена на сайте регионального управления ведомства.

Сообщается, что в регионе 3 и 4 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса на Черноморском побережье и пожароопасность четвертого класса — в других районах.

В регионе запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер можно только на открытых площадках, окружив место разведения каменной или бетонной полосой шириной 0,5 м. Кострище перед уходам необходимо залить водой или засыпать землей.

В случае начала лесного пожара граждан призывают немедленно оповестить всех людей поблизости о необходимости эвакуации, сообщить о происшествии в пожарную охрану и выходить на дорогу, широкую поляну, к берегу ближайшего водоема или в поле.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой», — предупредили спасатели.

До этого в Туапсинском районе Краснодарского края загорелся лес на площади 1,9 га.

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