В Ростовской области введен режим ЧС после ночных атак ВСУ

В Морозовском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации после ночных атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, с утра, 3 августа, муниципальная рабочая группа начала подворовой обход, чтобы оценить ущерб, нанесенный украинскими беспилотниками.

К настоящему времени зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Голубев заверил, что всем будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.