Подрывник автомобиля в Москве не поддержал СВО

Обвиняемый в подрыве автомобиля Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков не поддержал спецоперацию на Украине и выходил на митинги против СВО. Об этом рассказал его брат Алексей Серебряков, слова которого передает РИА Новости.

«Скрывать не буду, когда СВО началась, брат не поддержал спецоперацию, но он и не высказывался в поддержку Украины против России. Он ходил на несанкционированные акции против начала СВО», — сказал Алексей.

До этого Алексей Серебряков рассказал, что его брат интересовался своими украинскими корнями.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника, который якобы принадлежал офицеру Генерального штаба Андрею Торгашову. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена.

По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родители подрывника Серебрякова допустили наличие отклонений у сына.