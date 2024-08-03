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Независимые эксперты проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле после взрыва

Три экспертизы установят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле после ЧП

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Предоставлено очевидцем

Три независимые экспертизы проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле после частичного обрушения. Об этом во время совещания сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, власти заказали эти экспертизы, чтобы удостовериться в том, что часть оставшегося дома пригодна или не пригодна для проживания.

В мэрии Нижнего Тагила добавили, что поврежденный дом будет обследовать независимая специализированная организация – Архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. По результатам обследования проведут заседание межведомственной комиссии, на котором решат дальнейшую судьбу здания.

Глава города Владислав Пинаев отмечал, что рабочие снесли левую часть дома. Специалисты продолжают разбирать завалы.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 26 человек.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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