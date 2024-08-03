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В Свердловской области водитель грузовика отвлекся и спровоцировал массовое ДТП

В массовом ДТП в Верхней Пышме пострадали шесть человек, в том числе двое детей

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Телеграм-канал «ГИБДД Свердловской области»

В ночь на 3 августа в Верхней Пышме в Свердловской области произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГИБДД.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел около 0:20 на 44-м км ЕКАД Верхнепышминского района. По предварительной информации, 41-летний водитель грузового автомобиля Mercedes ехал в зоне проведения дорожных работ, однако не выдержал достаточную дистанцию до впереди стоящих на запрещающий сигнал светофора транспортных средств Toyota, Mitsubishi, Lada, Faw и столкнулся с ними.

В результате аварии пострадали шесть человек, двое из которых — дети. Травмы получили водитель и три пассажира Toyota, еще двое пострадавших из Mitsubishi. Им помогают медики.

Сам виновник ДТП пояснил автоинспекторам, что ехал из Казани в Екатеринбург, во время движения ненадолго увел взгляд от дороги и не заметил автомобили впереди. При этом проверка показала, что мужчина был трезв.

До этого в Свердловской области пьяная россиянка спровоцировала ДТП и сбежала, пока родственники сидели в горящей машине.

Ранее полицейские Петербурга открыли стрельбу по машине пьяного иностранца, чтобы его задержать.

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