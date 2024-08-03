В Нижегородской области полицейские выстрелами отогнали разъяренного быка от пастуха

В рабочем поселке Воскресенское Нижегородской области разъяренный бык напал на пастуха и пытался затоптать его, пожилого мужчину спасли полицейские. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на берегу реки Ветлуга, очевидцы сообщили в полицию, что бык напал на пожилого пастуха и пытается его затоптать. Стражи порядка, прибывшие на вызов, попытались криком и палками отогнать животное от мужчины, но бык стал вести себя еще агрессивнее.

Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, три выстрела в воздух не напугали быка, тогда один из полицейских выстрелил животному в бок. Пастуху оказали первую медицинскую помощь, он получил многочисленные ссадины и ушибы.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики, пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее бык сбежал из фуры и две недели угрожал дорожному движению.