В Подмосковье спасли пациентов рехаба, которых персонал держал в заложниках

В Мытищах в ходе рейда сотрудников правоохранительных органов освобождены несколько десятков пациентов частного рехаба, люди заявили, что они находились в заложниках. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

С заявлением в полицию обратился освободившийся из рехаба мужчина, он рассказал, что в частном заведении пациентов фактически держат в заложниках. В ходе полицейского рейда были освобождены более 30 человек, среди которых 13-летний подросток.

По словам пациентов, их насильно удерживали, запирали в комнатах, подолгу не кормили, не давали воды и лишали сна, телефоны давали пару раз в неделю, но говорить лишнего родственникам было нельзя. Один из лечившихся в рехабе сообщил, что стоимость нахождения там составляла сто тысяч рублей в месяц. Людям с зависимостями обещали полное исцеление за три месяца. В ходе рейда правоохранители задержали двух сотрудников рехаба и его владельца.

Ранее в Москве 19-летний пациент рехаба перегрыз бинты и сжег подушки, чтобы сбежать.