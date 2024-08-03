Свердловские власти увеличили выплаты за утрату имущества в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил выплаты жильцам разрушенных подъездов дома в Нижнем Тагиле с 150 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона в Telegram-канале.

Речь идет о тех людях, которые полностью утратили свое имущество в результате ЧП.

Отмечается, что в администрацию муниципалитета уже поступили деньги для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов, которые обрушились в результате взрыва бытового газа.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 26 человек.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию после взрыва газа в доме.