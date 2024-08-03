В Ростовской области при атаке беспилотников загорелись емкости с топливом

Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области в результате ночной атаки шести беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин в Telegram-канале.

«Жители Каменского района! Сообщаю, что в результате атаки шести БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», — написал он, подчеркнув, что угрозы населенному пункту нет.

Пострадавших нет. В настоящее время экстренные службы ликвидируют возгорания. К ликвидации пожара и последствий привлечены более 90 человек и 33 единицы техники.

Савин попросил жителей сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков беспилотников либо других летательных средств не приближаться к ним.

До этого губернатор Василий Голубев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах.

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