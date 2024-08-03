Украинские дальнобойщики сбегают из страны

Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт. Об этом рассказал сбежавший с Украины в Россию Артем Шевченко, слова которого передает ТАСС.

«Это классический вариант. Пересекали границу, бросали, звонили начальству, что мы больше не приедем, заберите машину. Из 20 мужиков 17 не пришли с рейса и не знают, кого нанимать теперь на работу», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что на этом фоне компании начали активно нанимать на работу женщин.

По словам Шевченко, многие мужчины при этом не выходят из домов из-за страха перед сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые задерживают людей на улицах.

9 мая мобилизацию и военное положение на Украине в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в подполье рассказали о проблемах с обувью для украинских мобилизованных.