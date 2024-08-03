В МЧС уточнили число пострадавших от взрыва в доме в Нижнем Тагиле

При частичном обрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, передает ТАСС.

По его словам, из этого числа десять человек не выжили, а 16 — госпитализированы.

1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов. Дом находится в микрорайоне Вагонка на улице Сибирской, №81. Взрыв газа не привел к возникновению пожара.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сначала сообщал, что в больницу попали 11 пострадавших. Еще пять пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшим и их родственниками работают психологи.

Также пять жителей рухнувшего дома получили выплаты за полную утрату имущества. Им перечислили по 150 тысяч рублей.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.