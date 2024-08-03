Объект инфраструктуры получил повреждения в Винницкой области на Украине. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала первый заместитель главы региональной военной администрации Наталья Заболотная.

«В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте», — написала она.

До этого в ночь на 3 августа украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Винницкой области. Где именно в регионе произошли взрывы — не уточнялось. Винницкая область находится в глубоком тылу по отношению к линии фронта.

Сообщалось, что в Винницкой области звучала воздушная тревога — также сигнал опасности ударов беспилотников и ракет звучал еще в семи регионах под контролем Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее ВС РФ нанесли удар по украинскому опорному пункту.