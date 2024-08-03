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В РФ зафиксировали рекордный уровень преступлений террористического характера

ТАСС: в России зафиксирован рекорд преступлений террористического характера

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Depositphotos

За шесть месяцев 2024 года в России зафиксирован рекордный уровень преступлений террористического характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Отмечается, что в январе — июне текущего года зарегистрировано 1 651 преступление террористического характера, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным МВД, с 2006 по 2023 год этот показатель не доходил и до 1,4 тыс. преступлений. Наибольшее количество было зарегистрировано в 2022 и 2016 годах, когда с января по июнь было совершено 1 332 и 1 313 преступлений соответственно.

К преступлениям террористического характера относятся факты подготовки терактов, публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, а также захват заложников.

Накануне в Ростове-на-Дону суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в здании ОМВД по городу Кисловодску. Пятеро обвиняемых признаны виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая содействие терроризму, участие в деятельности экстремистской организации и незаконное изготовление взрывчатки.

31 июля жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт. По данным суда, мужчина связался с гражданами Украины, которые завербовали его для диверсионно-террористических актов на территории России. По указанию кураторов он проник в армейскую полевую кухню и добавил в воду яд. Военнослужащие не пострадали, террориста задержали.

Ранее суд вынес приговор жителю Красноярского края по делу о терроризме.

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