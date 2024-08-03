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Ростовскую область ночью атаковали 55 дронов ВСУ

Голубев заявил, что ночью Ростовская область подверглась атаке 55 беспилотников

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины использовали 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для совершения ночной атаки по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Службы экстренного реагирования ликвидируют последствия в местах падения беспилотников, добавил он.

До этого Голубев сообщил о повреждении складских объектов в Каменском и Морозовском районах области после атаки украинского беспилотника.

В ночь на 3 августа массированной атаке дронов также подверглись Курская и Орловская области. В последней средства ПВО сбили три украинских дрона, два из которых попали в жилой дом в деревне Жилина, вызвав пожар. Возгорание потушили, пострадавших нет. В Курской области сообщили о шести сбитых беспилотниках. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее в Ростовской области за одну ночь уничтожили сразу 26 украинских БПЛА.

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