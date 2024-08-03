Адвокат развеяла пять главных мифов о коллекторах

Главный миф о коллекторах заключается в том, что этот человек — бандит. Об этом и других популярных заблуждениях о коллекторах «Газете.Ru» рассказала Екатерина Антонова, адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края.

«Собирательный образ коллектора у среднестатистического человека выглядит так: это амбал в черной кожаной куртке, готовый силой вытрясти долг. Но в реальности все иначе. В 2016 году государство урегулировало деятельность коллекторов. В законе, например, коллектору разрешено звонить должнику, лично с ним встречаться, использовать автоматические системы для звонков, отправлять телеграфные сообщения, а также сообщения посредством интернета. Но закон строго запрещает применять к должнику какое-либо насилие, высказывать угрозы и давление, вводить в заблуждение и другое», — объяснила она.

Второй миф — «вы должны коллектору».

«Должник должен не коллектору, а своему кредитору. При этом важно отметить, что если задолженность была продана по договору цессии, то есть право требования с должника перешло к другой организации, например коллекторской, то коллекторское агентство становится полноправным кредитором. Коллекторы в данном случае наделяются правом не только звонить, но и возможностью подать иск в суд и взыскать задолженность в рамках исполнительного производства в принудительном порядке», — отметила адвокат.

Третий миф — коллекторы могут приходить домой к заемщику.

«Коллектор не может зайти к должнику домой, изымать какое-то имущество или проводить осмотр помещения на наличие собственности. На такие действия у коллекторов нет никаких прав. За незаконное проникновение в жилище предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 139 УК РФ. Изъятие имущества из квартиры может квалифицироваться как разбой или грабеж с незаконным проникновением. Слежка за должником может быть расценена как нарушение неприкосновенности частной жизни. Если вы застали коллекторов за подобными действиями, смело фиксируйте все на видео и вызывайте полицию», — рекомендовала Антонова.

Четвертый миф — коллекторы могут тревожить третьих лиц. По словам адвоката, закон прямо запрещает коллектору оказывать непосредственное психологическое давление на должника.

«Однако коллекторы, используя свой опыт, прибегают к косвенному давлению, например, совершают звонки родственникам должника, работодателю, также могут оставлять письменные сообщения в социальных сетях, в том числе оставляя комментарии под постами и фотографиями должника. В практике встречаются случаи, когда по месту жительства должника коллекторы портят двери квартир и оставляют надписи «верни долг», «здесь живет должник», «время — деньги». Такие действия должны расцениваться именно как прямое давление на должника, тем более если действия коллекторов сопряжены с порчей имущества. Такие действия будут иметь уже уголовный состав», — заметила специалист.

Наконец, пятый миф — на коллекторов нет управы.

«Это не так. Коллекторы при осуществлении своей деятельности наделены еще большей ответственностью, чем обычные граждане. Помимо административной и уголовной ответственности, у коллекторских агентств имеется внутренний (профессиональный) контроль. Его осуществляет Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. В данную организацию можно пожаловаться на действия коллекторов. Также на коллекторов можно пожаловаться не только в МВД и прокуратуру, но и в ФССП РФ и Минюст РФ», — резюмировала адвокат.

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