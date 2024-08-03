Названы пять неочевидных признаков кариеса

Классическими симптомами кариеса принято считать неприятные ощущения при приеме очень сладкой и кислой пищи и характерные «черные пятна» на зубах, однако спектр проявлений данной патологии гораздо шире. Об этом «Газете.Ru» рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

Так, «помутнение» эмали является одним из первых и наиболее достоверным признаком полноценной кариозной полости.

«Пораженный участок эмали выглядит тусклым и серым, как будто пустым изнутри. Такой внешний вид связан с разрушением подлежащего дентина, приобретающего в результате некроза коричневый или черный цвет», — отметила она.

Также, разрыв зубной нити при чистке зубов возникает в результате «застревания» в зоне острого края дефекта эмали, пломбы или коронки и всегда свидетельствует о существенной проблеме в данной области.

«Во всех вышеперечисленных случаях такие дефекты не только возникают в зоне скопления налета и застревания пищи, но и способствуют его дальнейшему и регулярному накоплению в пораженной области», — подчеркнула эксперт.



По словам врача, белые пятна на зубах являются не менее колоритными симптомами кариеса, чем черные. Более того, они свидетельствуют об активном прогрессировании процесса и быстрой деминерализации эмали.

«При своевременном обращении к стоматологу большинство из них можно успешно устранить без использования бормашины и пломбировочного материала, а с помощью пропитывания пораженного участка специальными реминерализующими смолами, например, системой «ICON», — рассказала Романова.

При этом кровоточивость десен далеко не всегда говорит о наличии пародонтита. Часто она возникает на фоне застревания пищи в труднодоступных кариозных полостях рядом с десной. В таких ситуациях жалоб на боль при приеме сладкого и кислого может не быть долго время, а их появление станет стопроцентной гарантией глубокого и часто необратимого поражения тканей зуба.

«Неприятный запах изо рта, неощутимый для окружающих, остается без должного внимания именно по причине своей относительной незаметности. Кроме того, данный симптом присущ огромному количеству патологий, начиная с тонзиллита и, заканчивая некоторыми видами патологий языка. Наиболее часто он возникает при кариозном поражении наиболее труднодоступных для чистки жевательных зубов или зон скученности зубного ряда», — отметила врач.

Романова также уточнила, что те самые неэстетичные черные пятна на зубах очень часто оказываются обычным пигментированным налетом от чая, кофе и сигарет и полностью исчезают после обычной профессиональной гигиены полости рта.

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