«Пожали руки»: дорожный конфликт водителя машины и курьера перерос в драку в Петербурге

В Санкт-Петербурге курьер врезался в машину и сломал водителю нос. Об инциденте в Приморском районе пишет 78.ru.

Конфликт между курьером на мопеде и водителем Toyota Verso произошел 29 июля на пересечении улиц Байконурская и проспекта Королева. Доставщик врезался в бампер, когда заехал за ограничительную линию у пешеходного перехода и резко сдал назад. Этот эпизод попал на камеру видеонаблюдения.

Тем не менее автомобилист утверждает, что курьер догнал его и отомстил после того, как он посигналил ему на предыдущем пешеходном переходе на Парашютной улице.

«В ответ получил средний палец. «Проглотил», поехал дальше. А этот молодой человек развернулся, догнал меня, объехал справа, встал передо мной и уперся в бампер. Я вышел, спросил: «Зачем вы зачем это делаете? Для чего это надо?» Получил порцию нецензурной брани», — поделился своей версией событий петербуржец.

Накануне он решил написать на оппонента заявление, в котором указал, что курьер не только повредил его автомобиль, но и сломал ему нос. Пострадавший утверждает, что сделал это, когда выяснилось, что обидчик обвинил его в побоях. По его словам, на месте происшествия ему показалось, что конфликт исчерпан.

«Мы пожали друг другу руки. Он сказал, что больше так не будет. Я тоже это сказал. Решили разойтись мирно, но ошибка была, что мы не подписали никаких бумаг. А потом я узнал, что он все-таки пошел, снял побои и написал на меня заявление якобы я его на проезжей части избил», — рассказал автомобилист.

Ранее велокурьер напал на петербуржца с сыном и распылил газовый баллончик.