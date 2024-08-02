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В СК рассказали, в чем подозревают сенатора Савельева

СК: сенатора Савельева подозревают в попытке организации убийства бизнесмена

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Совет Федерации РФ

Сенатора Дмитрия Савельева задержали за попытку организовать убийство предпринимателя. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По информации следствия, в августе 2023 года в Москве Савельев, руководствуясь личной неприязнью к бизнесмену, поручил организовать его убийство. За денежную сумму друг сенатора должен был найти исполнителя преступления.

Эта информация дошла до следователей, которые инсценировали убийство. Поверив, что бизнесмена устранили, сенатор передал вознаграждение соучастнику.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, предпринимателя зовут Сергей Ионов. Они с Савельевым не поделили контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные переводы. В результате сенатор решил устранить конкурента, отметил источник.

По его словам, заказное убийство должен был совершить сотрудник ФСИН, однако он обратился в ФСБ. Все последующие действия проходили под контролем оперативников. Среди имеющихся улик – запись телефонных разговоров участников заказа, кроме того, была зафиксирована передача денег.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации.

Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Савельев занимает пост сенатора от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом Госдумы и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. С октября 2016-го по ноябрь 2023-го сенатор был членом комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. Позже он вошел в комитет по экономической политике.

Ранее сенатора Савельева сняли со всех партийных постов в «Единой России».

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