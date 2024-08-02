В доме сенатора Савельева проходит обыск

В доме сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в подготовке расправы над человеком, проходит обыск. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, оперативники работают в коттедже политика в Одинцовском районе, куда Савельева привезли после задержания. Ожидается, что позже он будет доставлен на допрос.

По предварительной информации, в здании также находятся жена сенатора Ольга и его сыновья.

Савельева задержали в Совете Федерации 2 августа. О снятии неприкосновенности с сенатора попросил генпрокурор Игорь Краснов. Совфед одобрил эту просьбу, и политик был задержан прямо на выходе с заседания.

Савельев занимает пост сенатора от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Государственной думы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В период с октября 2016-го по ноябрь 2023-го сенатор был членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. После этого он вошел в комитет по экономической политике. Лишение неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева связано с тем, что он подозревается в причастности к покушению.

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