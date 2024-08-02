Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В доме сенатора Савельева проходит обыск

112: в доме сенатора Дмитрия Савельева проходит обыск

В доме сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в подготовке расправы над человеком, проходит обыск. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, оперативники работают в коттедже политика в Одинцовском районе, куда Савельева привезли после задержания. Ожидается, что позже он будет доставлен на допрос.

По предварительной информации, в здании также находятся жена сенатора Ольга и его сыновья.

Савельева задержали в Совете Федерации 2 августа. О снятии неприкосновенности с сенатора попросил генпрокурор Игорь Краснов. Совфед одобрил эту просьбу, и политик был задержан прямо на выходе с заседания.

Савельев занимает пост сенатора от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Государственной думы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В период с октября 2016-го по ноябрь 2023-го сенатор был членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. После этого он вошел в комитет по экономической политике. Лишение неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева связано с тем, что он подозревается в причастности к покушению.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата Госдумы по делу о мошенничестве.

Все новости на тему:
Дело против сенатора Савельева
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами