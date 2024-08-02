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Выросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до семи

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РИА Новости

Количество погибших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области выросло до семи человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщает МЧС.

«Из-под завалов было извлечено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства. Он стал седьмой жертвой обрушения дома по улице Сибирская.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где находится дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Сообщалось, что первые пять жителей разрушенного дома на Сибирской получили выплаты за полную утрату имущества.

Ранее стало известно, сколько квартир было повреждено при обрушении части дома в Нижнем Тагиле.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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