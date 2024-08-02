Сенатора Савельева сняли со всех партийных постов в «Единой России»

Секретарь комиссии по этике «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что членство сенатора Дмитрия Савельева в партии было приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ревенко, соответствующее решение принял региональный политсовет, Савельева сняли со всех партийных постов.

Секретарь отметил, что если решение суда будет обвинительным, то сенатор будет исключен из партии. Ревенко уточнил, что это обусловлено требованием устава, которое неукоснительно соблюдается.

«Мы находимся в правовом поле, и назвать человека виновным может только суд, поэтому существуют процедуры, согласно которым членство в партии приостанавливается, а если суд объявляет человека виновным, то он исключается из партии», — сказал секретарь комиссии по этике.

До этого сенатор Андрей Клишас заявил, что вопроса о лишении Савельева полномочий в повестке Совета Федераций (СФ) нет. Он отметил, что они истекают осенью.

Днем 2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали сенатора, когда он выходил с заседания Совета Федерации.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в СФ с представлением о лишении неприкосновенности Савельева. В ведомстве сообщили, что его подозревают в причастности к расправе над человеком. В отношении сенатора возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата Госдумы по делу о мошенничестве.