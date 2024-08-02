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На улицах Москвы появились автомобили каршеринга в оклейке «Успей за лето все!»

«Афиша» и каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустили проект о летних развлечениях

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Пресс-служба «Ситидрайва»

Гид по развлечениям «Афиша» и каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустили в Москве совместный проект «Успей за лето все!».

Для жителей и гостей столицы сделали подборку концертов, спектаклей и других представлений со скидками. Среди мероприятий — концерты группы «Звери» и Дельфина, балет «Дон Кихот», опера «Травиата» и другие — всего 20 событий.

Те, кто приобретут билеты из подборки, получат промокод от «Ситидрайва» на поездки.

Также для всех, кто купил билет и воспользовался поездкой, проведут розыгрыш призов.

Итоги подведут 2 сентября в Теlegram-канале «Афиши». Победители получат сертификат от платформы на 10 тыс. рублей и 10 тыс. драйв-бонусов на поездки от каршеринга.

Кроме того, «Ситидрайв» вывел на линию Москвы 10 автомобилей в красочной оклейке «Успей за лето все!». Они напомнят жителям столицы о начале последнего месяца лета.

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