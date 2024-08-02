Собянин пригласил жителей и гостей столицы на форум-фестиваль «Москва 2030»

Стартовавший в столице форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» задумывался как масштабный диалог с москвичами о будущем города. Все желающие смогут узнать о достижениях и планах развития Москвы, а также высказать свои идеи и предложения. Об этом, комментируя в своем блоге открытие фестиваля, написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что стратегической целью развития Москвы является создание лучшего города среди крупнейших мегаполисов мира. Это амбициозная, но в то же время реальная и достижимая цель, заявил он.

По его словам, устойчивое развитие города — ключевое условие успешного противостояния санкционному давлению, с которым страна столкнулась в последние годы.

«Сильная Москва является надежным тылом и опорой России», — убежден Сергей Собянин.

В конце прошлого года мэр поставил задачу разработать стратегии развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы Москвы до 2030 года. О многих уже москвичам рассказывали в СМИ, другие будут опубликованы в ближайшее время.

«Но правильно говорят — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому с 1 августа по 8 сентября в городе проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», — отметил мэр.

Открывшийся фестиваль охватил более 30 городских площадок, 16 из которых расположены в знаковых местах города, например, в парке «Зарядье» и парке Горького, в «Манеже», Гостином Дворе.

Там развернулись экспозиции, посвященные технологиям и градостроительству, экономике и транспорту, здоровью и долголетию, спорту и культуре, гастрономии и моде.

Гости форума смогут заняться стрит-артом и посетить показы фильмов. Можно будет узнать, как развиваются электронные сервисы столицы, покататься на электрокарах, проверить уровень финансовой грамотности и при помощи VR-технологий попробовать себя в различных профессиях.

Также посетители смогут приобрести продукцию столичных производителей, участвующих в проекте «Сделано в Москве», потренироваться в управлении разными видами городского транспорта и создать дизайн-проект станции метро.

Важной темой форума станет поддержка участников СВО и жителей новых регионов. На площадках фестиваля развернут пункты городской благотворительной акции «Москва помогает».