В России ожидают нехватку пилотов гражданской авиации

Через два-три года Россия может столкнуться с нехваткой пилотов гражданской авиации. Основная причина – это утечка кадров из страны на фоне низких зарплат в отрасли, рассказал президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук Общественной Службе Новостей.

Проблема дефицита кадров может стать серьезной уже в 2026-2027 годах – предотвратить это можно только остановив отток квалифицированных пилотов за рубеж, подчеркнул авиаэксперт. При этом в России есть выпускники летных училищ, которых нужно только подготовить для работы на конкретных самолетах, но проблема заключается в существенной разнице зарплат в России и в других странах – даже в СНГ.

«Если раньше, до пандемии, зарплата пилотов в России в ведущих компаниях составляла около 70% от среднемировой, то сейчас мы и до 40% не дотягиваем», — подчеркнул специалист.

Представители профсоюза пытаются предотвратить проблему и работают с авиакомпаниями по повышению зарплат, однако нужны масштабные конкретные меры – без этого последствия утечки кадров в отрасли неизбежны, подчеркнул Бойчук.

Проблема с кадрами других членов экипажа не затрагивает, добавил авиаэксперт. Бортпроводников можно обучить работе на судне за несколько месяцев, чего не скажешь о пилотах, заключил он.

До этого стало известно, что «Аэрофлот» повысит заработную плату пилотам в среднем на 30%. Так, при налете 70 часов в месяц для командиров широкофюзеляжных воздушных судов расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит 624 тыс. рублей, а для вторых пилотов — 407 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка стала первой в мире женщиной-пилотом вертолета Ми-38.