Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи спасли россиянку, у которой опухоль разрушила позвонок и сдавила спинной мозг

В Новосибирске врачи удалили женщине опухоль, разрушившую ей позвонок

close
100%
«Новосибирский НИИТО имени Цивьяна»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Новосибирский НИИТО имени Цивьяна»

Хирурги Новосибирска прооперировали жительницу Алтайского края, у которой появилась опасная опухоль. Об этом сообщает Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна.

На проблемы со здоровьем женщина обратила внимание весной текущего года. Она часто жаловалась на головную боль, кисти и ноги иногда немели. Со временем ей стало тяжело глотать и говорить.

«Мне было очень страшно, у меня даже руки не шевелились, руки и ноги были онемевшими. Сильно болела голова, приступы боли очень резко случались, и я спать не могла по ночам», – поделилась пациентка.

Во время обследования у женщины обнаружили большую опухоль в шейном отделе позвоночника, которая разрушила один из шейных позвонков и сдавила спинной мозг.

Женщине оперативно провели операцию. Специалисты удалили опухоль и стабилизировали работу позвоночника. Так как один из позвонков был разрушен, на его место установили имплантат.

Несмотря на то, что для восстановления нужно время, женщина уже чувствует себя лучше.

Ранее россиянину удалили из черепа опухоль с волосами, жиром и костями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами