Врачи спасли россиянку, у которой опухоль разрушила позвонок и сдавила спинной мозг

Хирурги Новосибирска прооперировали жительницу Алтайского края, у которой появилась опасная опухоль. Об этом сообщает Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна.

На проблемы со здоровьем женщина обратила внимание весной текущего года. Она часто жаловалась на головную боль, кисти и ноги иногда немели. Со временем ей стало тяжело глотать и говорить.

«Мне было очень страшно, у меня даже руки не шевелились, руки и ноги были онемевшими. Сильно болела голова, приступы боли очень резко случались, и я спать не могла по ночам», – поделилась пациентка.

Во время обследования у женщины обнаружили большую опухоль в шейном отделе позвоночника, которая разрушила один из шейных позвонков и сдавила спинной мозг.

Женщине оперативно провели операцию. Специалисты удалили опухоль и стабилизировали работу позвоночника. Так как один из позвонков был разрушен, на его место установили имплантат.

Несмотря на то, что для восстановления нужно время, женщина уже чувствует себя лучше.

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