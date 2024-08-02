Кириенко подарил врачам в Алешках противоосколочную броню

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо посетил Алешки, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения, и передал врачам местной больницы комплекты противоосколочной брони. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

Помимо комплектов для защиты от осколков, чиновники передали в больницу ряд хирургических наборов. Также было приобретено и введено в эксплуатацию свыше 40 единиц крупной медицинской техники, отметил губернатор.

При этом он подчеркнул, что темпы переоснащения лечебного учреждения необходимо увеличить. Сальдо сообщал, что материально-финансовые возможности для этого имеются.

До этого сообщалось, что во время посещения Алешковской центральной больницы, находящейся в 10-км зоне боевого соприкосновения, Кириенко от имени президента России вручил государственные награды врачам и работникам учреждения, которым приходится работать в условиях постоянных обстрелов.

Ранее Кириенко почтил память защитников Донбасса.