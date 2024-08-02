В Нижнем Тагиле мужчина пролежал под завалами несколько часов

В Нижнем Тагиле мужчина пролежал несколько часов под завалами обрушившегося дома и остался цел. Об этом сообщил 4-й канал в Telegram.

После того как мужчина выбрался, он сам обратился к медикам и присоединился к спасателям, чтобы разбирать бетонные плиты.

«Не в рубашке, а в бронежилете родился», — отозвался о нем сотрудник поисково-спасательного отряда «Скорпион» Михаил Борисов.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 20, среди них девять детей.

Ранее кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле.