СФ одобрил взаимный с Белоруссией поиск неплательщиков алиментов

Совет Федерации одобрил протокол к соглашению с Белоруссией, касающийся взаимного исполнения решений по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный протокол предполагает упрощение процесса взыскания алиментов, включая обмен информацией о трудоустройстве неплательщиков.

Согласно документу, в случае отсутствия у взыскателя данных о месте жительства (местонахождении или пребывании) должника, уполномоченный орган одной стороны имеет право направить исполнительный документ органу другой стороны по адресу организации, которая осуществляет выплату дохода должнику.

Эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова заявила, что имея задолженность от 10 тыс. рублей по алиментам, можно столкнуться с проблемами при выезде за границу. Речь идет об установленном судебными приставами долге, не погашенном в течение двух месяцев с момента назначения.

Накануне сообщалось, что россиянин выплатил более 20 млн рублей по алиментам, чтобы уехать за границу. Как выяснили правоохранители, должник скрывал свои доходы, но налоговая служба скорректировала данные, и сумма, которую мужчина должен был выплатить в пользу бывшей жены и дочери, возросла.

Ранее до Верховного суда добралось первое дело из-за долгов по алиментам.