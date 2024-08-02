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Эстонская православная церковь отказалась от предложения о слиянии

Эстонская православная церковь отказалась от слияния, но устранит связи с РПЦ

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Ints Kalnins/Reuters

Епископ Тартуский Даниил заявил, что как руководство церкви, так и прихожане выступают против перехода в подчинение Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата. Об этом сообщает BaltNews.

Несмотря на отклонение слияния, церковь готова внести поправки в свой устав, чтобы устранить связи с РПЦ, сообщает источник.

На недавней встрече с Райво Кюйтом из МВД стороны согласовали план отделения ЭПЦ МП от Московского патриархата: сначала изменится сегодняшний устав, а затем начнутся консультации с Эстонской апостольской православной церковью.

В мае Эстония объявила РПЦ «институтом оправдания агрессии». За соответствующую резолюцию в Рийгикогу (парламенте) проголосовало 75 депутатов, против – 8 парламентариев.

Позже глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что МВД Эстонии хочет уничтожить Эстонскую православную церковь Московского патриархата.

Ранее в Эстонии РПЦ лишили права на льготную парковку.

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