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В Китае сотрудники банка восстановили 100 тысяч порванных купюр, которые принесла женщина

Asia One: в китайском банке восстановили 100 тыс. порванных купюр, принесенные клиенткой

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Douyin

В Китае сотрудники банка восстановили 100 тысяч порванных купюр, которые им принесла женщина, пишет Asia One. На эту работу у них ушло 22 дня.

Женщина по фамилии Чжан пришла в отделение банка в Китае, передав сотрудникам около 100 тысяч поврежденных купюр. По словам клиентки, у ее невестки была депрессия, во время которой она и порезала деньги. Эти банкноты необходимы семье, потому что она с трудом сводит концы с концами, объяснила китаянка, попросив восстановить деньги.

К удивлению Чжан, сотрудники банка согласились выполнить эту просьбу. Работники добавили, что некоторые купюры были порезаны настолько мелко, что их пришлось собирать буквально по крупицам.

Весь процесс занял 22 дня, за это время удалось восстановить 32 тысячи юаней ($4,4 тысячи). После этого банк обменял собранные банкноты на новые и передал их Чжан. Женщина в ответ подарила сотрудникам шелковый баннер с вышитыми на нем словами благодарности.

Ранее женщина лишилась практически всех своих денег по вине термитов.

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