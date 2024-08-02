Стало известно, сколько людей приняли в ПВР после обрушения части дома в Нижнем Тагиле

Десять человек находятся в пункте временного размещения (ПВР) после обрушения части пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Владислав Пинаев.

«Это 4 семьи из дома 81 на Сибирской», — написал он.

Как отметил чиновник, эти люди обеспечены горячим питанием, в ПВР круглосуточно дежурит медик.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где находится дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 20 человек, среди них девять детей.

Ранее кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле.