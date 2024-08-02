Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина с расстройством личности устроил пожар в МФЦ

SHOT: пьяный москвич с расстройством личности устроил пожар в МФЦ

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Москвич устроил пожар в МФЦ на юго-западе столицы. При этом в результате поджога пострадал лишь сам виновник происшествия, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что после сообщения о пожаре в МФЦ на Новоясеневском проспекте из здания были эвакуированы 150 человек.

По данным канала, поджигателем оказался ранее судимый 61-летний житель Теплого Стана Сергей. Как выяснилось, он состоит на учете в психдиспансере, у него диагностировано расстройство личности.

Мужчина, по одной из версий, мог пойти на данный шаг, потому что его не брали на работу. Как отмечается, до последнего времени Сергей подрабатывал курьером, но был уволен. В МФЦ он пришел в поисках подходящей вакансии будучи пьяным. По словам очевидцев, он пел песни и кричал, что не надо сдаваться.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге молодых людей подозревают в поджоге вышек сотового оператора. Правоохранители начали поиски после того, как в середине июня на одной из вышек, расположенной на пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта, сгорело оборудование.

Ранее на Украине назвали число поджогов машин сотрудников ТЦК и военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами