В Москве мужчина с расстройством личности устроил пожар в МФЦ

Москвич устроил пожар в МФЦ на юго-западе столицы. При этом в результате поджога пострадал лишь сам виновник происшествия, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что после сообщения о пожаре в МФЦ на Новоясеневском проспекте из здания были эвакуированы 150 человек.

По данным канала, поджигателем оказался ранее судимый 61-летний житель Теплого Стана Сергей. Как выяснилось, он состоит на учете в психдиспансере, у него диагностировано расстройство личности.

Мужчина, по одной из версий, мог пойти на данный шаг, потому что его не брали на работу. Как отмечается, до последнего времени Сергей подрабатывал курьером, но был уволен. В МФЦ он пришел в поисках подходящей вакансии будучи пьяным. По словам очевидцев, он пел песни и кричал, что не надо сдаваться.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге молодых людей подозревают в поджоге вышек сотового оператора. Правоохранители начали поиски после того, как в середине июня на одной из вышек, расположенной на пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта, сгорело оборудование.

Ранее на Украине назвали число поджогов машин сотрудников ТЦК и военных.