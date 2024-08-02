Александр Пашутин стал новым героем шоу «Сорян, это пранк»

Народный артист РФ, актер театра и кино Александр Пашутин в новом выпуске авторского шоу «Сорян, это пранк» назвал предателями тех, кто уехал из России, сообщается в Telegram-канале «Телега Online».

«Как красиво назвали «иноагент». Какие они иноагенты, это такие же предатели. Вы говорите, надо быть патриотом. Нет, надо быть нормальным гражданином своей Родины, который любит ее со всеми ее недостатками», — сказал он.

В рамках интервью пранкер Сорян и Александр Пашутин обсудили несколько звонков пранкера народной артистке России Ксении Раппопорт.

В одном из пранков Сорян представился журналистом Анваром из Казахстана и предложил Ксении Раппопорт вести проект о детях, которые уехали из России. Сорян аппелировал тем, что, по данным СМИ, Раппопорт живет в Италии.

«А вы знаете, что я живу в России? У вас неправильная информация, я живу в России, мои дети тоже», — заявила она.

В другом пранке Сорян представился организатором благотворительного ужина Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) в поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ) и позвал Ксению Раппопорт стать ведущей вечера. Также пранкер предложил ей помочь Украине.

«Давайте вы мне напишите в смс без особых имен, подробнее: число, количество людей, все о вашем предложении. И я тогда подумаю. Я уже помогаю Украине», — сказала ему Раппопорт.

Комментируя данную ситуацию, Пашутин назвал ужасными слова и поведение Раппопорт.

«Это ужасно. Она помогает тем солдатам стрелять в наших солдат, которые ее же и защищают», — сказал он.