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Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним

Совфед одобрил закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним

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Shutterstock/1take1shot

Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним, документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В преамбуле к закону отмечается, что парламентарии регулярно получают обращения граждан с просьбами о запрете розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

Член Комитета Совфеда по экономической политике Иван Евстифеев подчеркнул, что инициатива призвана защитить здоровье детей и подростков от возможного вреда для здоровья, которым грозит употребление энергетиков.

«Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе», — говорится в сопроводительных материалах.

Накануне Государственная дума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вред энергетических напитков доказан врачами: регулярное потребление этих напитков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.

Ранее стало известно, что энергетики могут вызывать онкологические заболевания.

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