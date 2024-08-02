Суд арестовал экс-советника мэра Сочи за продажу мест на кладбище

Центральный районный суд Сочи вынес решение об аресте на два месяца экс-советника мэра Родиона Пишура, который обвиняется по делу о взятках за продажу мест на городских кладбищах. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснило следствие, обвиняемый в прошлом году решил за денежные средства предоставлять места для захоронения на кладбищах. Пишура создал организационную группу, в в которой были задействованы глава отдела по организации ритуального дела департамента городского хозяйства администрации, а также его подчиненный, гендиректор и бухгалтер ритуального агентства.

Как стало известно суду, подельники создавали различные условия, при которых захоронение на кладбищах, которое по закону бесплатное, было возможно провести только за взятки. Размер этих взяток варьировался от 200 тысяч до трех миллионов рублей.

Предварительно установлено, что их ежемесячный доход группировки составлял от 10 до 15 миллионов рублей. В четверг, 1 августа, экс-советник мэра Сочи и его двое поддельников были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Исходя из вышеизложенного суд принял решение избрать в отношении Пишура меру пресечения с заключением под стражу сроком на два месяца. Он пробудет под стражей до 30 сентября. При этом ходатайство защитника обвиняемого оставить Пищура под домашним арестом оставлено без удовлетворения. Всего по делу проходят семь фигурантов.

До этого Центральный районный суд города Хабаровска арестовал заместителя правительства Хабаровского края Евгения Никонова на два месяца. Его задерживали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

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