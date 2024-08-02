На форуме-фестивале «Москва 2030» в «Сколково» создали зимний город

На форуме-фестивале «Москва 2030» в инновационном центре «Сколково» в рамках программы «Мой район» создали зимний город, где гости могут покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, попрактиковаться в скалолазании, сообщает агентство «Москва».

Основным объектом площадки стала 145-метровая горка зимних видов спорта. Она оснащена двумя спусками, которые направлены в противоположные стороны.

По словам куратора спортивных площадок программы «Мой район», вице-чемпиона России 2010 года по вейкбордингу Антона Каторгина, горка — абсолютно уникальная. Сооружение имеет четырехполосную трассу для тюбинга, а также склон для катания на лыжах и сноуборде.

«Ее главное преимущество – возможность заниматься разными видами спорта на одной площадке. Горка предназначена для занятий сноубордингом, горными лыжами, для катания на тюбингах, а также оснащена скалодромом. Таким образом, здесь предлагаются бесплатные спортивные занятия на любой вкус», – сказал Каторгин.

Отмечается, что специальное покрытие искусственной горки не деформируется летом и сохраняет скольжение по поверхности. При этом горнолыжная и тюбинговая трассы смогут принимать группы численностью до пяти человек.

Напомним, центр «Сколково» с 1 августа по 8 сентября является частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».