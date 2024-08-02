Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве назвали самых скоростных интернет-провайдеров в первом полугодии 2024 года

Средняя скорость на загрузку в сетях домашнего интернета в Москве выросла на 6%

close
100%
Shutterstock

Средняя скорость на загрузку в сетях широкополосного фиксированного доступа в интернет (ШПД) пяти крупнейших провайдеров Москвы в первой половине 2024 года составила 124,4 Мбит/сек, следует из результатов исследования ИАА TelecomDaily.

Результаты показывают, что с момента последнего подобного исследования 2022 года скорость в этих сетях увеличилась на 6%.

По данным агентства, лучшую среднюю скорость на загрузку (184,1 Мбит/сек) показал МТС. Вторым стал «Ростелеком», а замкнул тройку лидеров «МегаФон».

Во время исследования специалисты агентства с помощью собственного приложения Megabitus производили открытые замеры скорости интернет-соединения, а затем проанализировали скорость скачивания и выгрузки.

В исследование включили данные ШПД-провайдеров с рыночной долей не менее 5%.

Для определения позиции в рейтинге специалисты сравнивали 4 параметра: максимальная скорость на загрузку (Download) и выгрузку (Upload), средняя скорость на загрузку (Download) и выгрузку (Upload). По всем параметрам наилучшие результаты были у МТС.

В агентстве отметили, что в рамках исследования было произведено более 380 тыс. замеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами