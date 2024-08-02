В Москве назвали самых скоростных интернет-провайдеров в первом полугодии 2024 года

Средняя скорость на загрузку в сетях широкополосного фиксированного доступа в интернет (ШПД) пяти крупнейших провайдеров Москвы в первой половине 2024 года составила 124,4 Мбит/сек, следует из результатов исследования ИАА TelecomDaily.

Результаты показывают, что с момента последнего подобного исследования 2022 года скорость в этих сетях увеличилась на 6%.

По данным агентства, лучшую среднюю скорость на загрузку (184,1 Мбит/сек) показал МТС. Вторым стал «Ростелеком», а замкнул тройку лидеров «МегаФон».

Во время исследования специалисты агентства с помощью собственного приложения Megabitus производили открытые замеры скорости интернет-соединения, а затем проанализировали скорость скачивания и выгрузки.

В исследование включили данные ШПД-провайдеров с рыночной долей не менее 5%.

Для определения позиции в рейтинге специалисты сравнивали 4 параметра: максимальная скорость на загрузку (Download) и выгрузку (Upload), средняя скорость на загрузку (Download) и выгрузку (Upload). По всем параметрам наилучшие результаты были у МТС.

В агентстве отметили, что в рамках исследования было произведено более 380 тыс. замеров.