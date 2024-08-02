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В Совфеде разрешили полиции выдворять иностранцев из России без суда

Совфед одобрил закон о праве полиции самостоятельно выдворять иностранцев

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Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

Совет Федерации одобрил поправки в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП), наделяющих полицейских полномочиями самостоятельно выдворять иностранцев и лиц без гражданства из России за определенные правонарушения. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, административное выдворение будет назначаться не только судьей и должностными лицами погранслужбы, но и должностными лицами МВД.

При этом срок содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению из страны, в специальных учреждениях составит не более 48 часов.

Таким образом при положительном решении о выдворении из России человек будет депортирован в течение ближайших двух дней даже без решения суда или пограничника. Теперь поправки должен подписать президент России для их вступления в силу.

До этого Генпрокуратура предостерегла законодателей от принятия нового закона по мигрантам.

В ведомстве выразили опасения, что расширение полномочий полиции в вопросах мигрантов может ограничить права законопослушных российских граждан.

Ранее Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов.

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