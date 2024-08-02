Совфед одобрил закон о высылке иностранцев из России

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит миграционный режим высылки иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся в России или нарушивших закон. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты парламента.

Из документа следует, что устанавливается ряд ограничений для указанных лиц, в частности на управление машиной, открытие банковского счета, а также запрет на заключение брака и приобретение недвижимости.

Изменения вносятся в ряд законов, среди которых закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Режим высылки определяется как правовой режим, его применяют в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, которые пребывают на территории России без законных оснований. Ограничения принимаются для обеспечения их выезда из РФ или приобретения законных оснований для пребывания.

Документ предусматривает установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод и, кроме того, применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции.

Также закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. В настоящее время все иностранные граждане, которые прибыли в РФ без визы, могут находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

До этого Генеральная прокуратура России выразила опасение, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля может ограничить права законопослушных российских граждан.

Ранее бойцы СВО обратились к мигрантам-нарушителям законов.