Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне решили самостоятельно найти пропавших туристов и сами потерялись

В Башкирии ищут туристов, которые решили самостоятельно найти пропавших людей

close
100%
МЧС РФ по Республике Башкортостан

Спасатели МЧС ищут двоих туристов, которые потерялись во время поисков другой компании путешественников. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Специалисты вышли на поиски группы из четырех человек, которые отправились в поход в Белорецком районе региона. Компания из двоих взрослых и двоих детей не выходила на связь, поэтому начались поиски.

Мероприятия закончились сегодня, так как туристов нашли, из них никому не понадобилась помощь медиков.

Однако выяснилось, что на поиски компании самостоятельно отправились еще двое путешественников, мужчина и женщина. Их местонахождение неизвестно. На данный момент ищут уже их.

До этого в Северной Осетии туристка получила серьезную травму во время похода в районе перевала Комлагат. Россиянка отправилась в путешествие вместе с группой, но в какой-то момент не смогла двигаться дальше.

В результате сотрудники МЧС перенесли женщину на борт Ми-8 и доставили в один из поселков, где ей оказали всю необходимую помощь.

Ранее владелица турбазы в Карелии напала на отдыхающих, которые хотели искупаться в озере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами