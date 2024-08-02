Россияне решили самостоятельно найти пропавших туристов и сами потерялись

Спасатели МЧС ищут двоих туристов, которые потерялись во время поисков другой компании путешественников. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Специалисты вышли на поиски группы из четырех человек, которые отправились в поход в Белорецком районе региона. Компания из двоих взрослых и двоих детей не выходила на связь, поэтому начались поиски.

Мероприятия закончились сегодня, так как туристов нашли, из них никому не понадобилась помощь медиков.

Однако выяснилось, что на поиски компании самостоятельно отправились еще двое путешественников, мужчина и женщина. Их местонахождение неизвестно. На данный момент ищут уже их.

До этого в Северной Осетии туристка получила серьезную травму во время похода в районе перевала Комлагат. Россиянка отправилась в путешествие вместе с группой, но в какой-то момент не смогла двигаться дальше.

В результате сотрудники МЧС перенесли женщину на борт Ми-8 и доставили в один из поселков, где ей оказали всю необходимую помощь.

Ранее владелица турбазы в Карелии напала на отдыхающих, которые хотели искупаться в озере.