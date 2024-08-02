Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекине

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, местным жителям необходимо укрыться. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — написал губернатор.

В 6:47 он призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Через девять минут, в 6:56, Гладков сообщил об отмене тревоги в регионе.

«Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.