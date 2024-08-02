Google прокомментировал замедление YouTube в России

В Google заявили, что массовые сбои в работе YouTube в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» с их стороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

1 августа российские пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе сервиса, в отдельных случаях — вплоть до остановки видеопотока. Операторы связи и интернет-провайдеры утверждают, что деградация сервиса происходит ввиду долгого отсутствия обслуживания инфраструктуры YouTube на территории РФ со стороны Google.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что к 4 августа падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах составит до 70%.

Накануне в МИД РФ призвали отказаться от YouTube в пользу российских аналогов. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

В РФ существуют несколько аналогичных американскому сервису видеохостингов. Это, например, Rutube, «VK Видео» и «Платформа», которую в конце июня представила IT-компания Rteam.

Ранее эксперты предрекли крах видеоблогингу в России из-за блокировки YouTube.