В Приморье объявили штормовое предупреждение

Метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, сильного ветра и гроз в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края. Об этом сообщил официальный аккаунт приморской гидрометслужбы в Telegram.

«В связи с ожидаемой активизацией фронтальных разделов вечером 2, ночью и днем 3 августа в западных, центральных, на севере восточных районов Приморского края ожидаются сильные, локальные очень сильные дожди, сильные ливни, в отдельных районах грозы, порывистый ветер», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за сильных дождей в крае сохранится сложная паводковая ситуация на реках центральных, западных, северных районов. Ожидается подъем воды от 30 до 150 см. Ожидаются подтопления отдельных участков дорог, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов.

Наиболее паводкоопасными являются Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Лесозаводский, Кировский, Черниговский муниципалитеты.

31 июля сообщалось, что в Копейске Челябинской области из-за весеннего паводка и частых ливневых дождей в огородах нескольких частных домовладений образовалось «зеленое озеро» глубиной в полтора метра.

Ранее уволили чиновника, «потерявшего» данные о затопленных домах.