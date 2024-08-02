Эксперт рассказал об увеличении зарплат для нескольких профессий

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев заявил, что с 1 октября зарплата для ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, зарплата увеличится у военнослужащих, силовиков, работников сельских и лесных хозяйств.

Дударев добавил, что единовременное повышение оклада в конкретную дату может касаться представителей тех профессий, чьи зарплаты формируются из госбюджета.

Эксперт отметил, что коммерческие структуры определяют сроки и размеры индексаций самостоятельно и индивидуально.

С 1 августа накопительные пенсии 118,8 тыс. россиян, участвующих в программе их софинансирования, были увеличены на 7%. В то же время ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тыс. участников программы софинансирования выросла на 6,92%.

Также были перерассчитаны страховые пенсии работавших в 2023 году пенсионеров. Размер корректировки будет зависеть от зарплаты — чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек.