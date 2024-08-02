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Следствие почти закончило собирать доказательства шпионажа Винатье

В правоохранительных органах заявили, что собрали доказательства по делу Винатье

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Maxim Shemetov/Reuters

Следствие почти закончило собирать доказательства шпионажа вокруг военной деятельности со стороны гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Расследование дела завершено фактически, свидетели опрошены. Остается получить заключение экспертизы, предъявить Винатье обвинение в окончательной редакции и направить дело прокурору с обвинительным заключением», — сообщили представители следствия.

Следствие утверждает, что в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент. ФСБ считает, что Винатье собирал военную информацию, которую иностранные спецслужбы могли использовать для того, чтобы навредить России.

До этого Лорана Винатье оставили под стражей.

Ранее Винатье признался в любви к России.

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