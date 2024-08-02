Задержан главный инженер водного комплекса во Владивостоке, где обрушилась крыша

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю заявили, что главный инженер водного комплекса «Акватория», где накануне обрушилась часть потолка, задержан во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, подозреваемый 1 августа 2024 года не обеспечил должной организации работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса.

До этого стало известно, что трое пострадавших после обрушения потолка в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии.

1 августа в водном комплексе «Акватория» обрушился потолок, в результате чего пострадали восемь посетителей заведения с баней и бассейнами, пять из них были госпитализированы. Инцидент произошел на -2-м этаже здания. Площадь обрушения составила 100 кв. метров.

По факту обрушения СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства.

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