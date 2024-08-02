В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

Рабочая группа министерства культуры Казахстана рассмотрела петицию о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В публикации отмечается, что члены рабочей группы ведомства решили, что никто в республике не будет подвергаться дискриминации по половому признаку или по выбору партнера. При этом детей необходимо оградить от знаний ЛГБТ, подчеркивает издание.

Автором петиции стала руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.

До этого стало известно, что в Казахстане депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) предложили запретить публикации о представителях ЛГБТ в СМИ.

С предложением выступили представители партии Amanat Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов. Таким образом, публикации в СМИ о представителях ЛГБТ могут признать пропагандой.

Парламентарии предложили дополнить статью закона, в которой указаны причины приостановки или прекращения работы медиа. Текст также могут дополнить положением о нетрадиционной сексуальной ориентации граждан. Поправку вынесли на обсуждение рабочей группы.

Ранее премьер Грузии назвал пропаганду ЛГБТ опасной для общества.